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Зимние интеллектуальные игры проходят в Сургуте

​Югорские интеллектуалы борются за Кубок главы Сургута

Зимние интеллектуальные игры проходят в Сургуте
Фото: siapress.ru

На этих выходных интеллектуалы Югры сражаются за кубок главы Сургута — городской интеллектуальный клуб проводит традиционный для начала каждого года фестиваль «Зимние игры». Как обычно, в двухдневное соревнование включены четыре популярные интеллектуальные дисциплины — «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Мультиигры», «Эрудит-квартет». В них играют порядка 35 команд из Сургута и других городов Югры.

«Зимние игры» являются третьим этапом Кубка главы Сургута по интеллектуальным играм: традиционно лучшие десять команд в трех главных дисциплинах получат турнирные очки, сумма которых по итогам четырех этапов выявит абсолютного чемпиона Сургута по интеллектуальным играм в апреле 2023 года. Напомним, что турнирные очки разыгрываются также на осеннем и новогоднем турнирах, а впереди финальный — весенний турнир, на котором градоначальник и вручит главную награду победителям.


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Сегодня в 09:56, просмотров: 445, комментариев: 0
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