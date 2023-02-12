​Югорские интеллектуалы борются за Кубок главы Сургута

На этих выходных интеллектуалы Югры сражаются за кубок главы Сургута — городской интеллектуальный клуб проводит традиционный для начала каждого года фестиваль «Зимние игры». Как обычно, в двухдневное соревнование включены четыре популярные интеллектуальные дисциплины — «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Мультиигры», «Эрудит-квартет». В них играют порядка 35 команд из Сургута и других городов Югры.

«Зимние игры» являются третьим этапом Кубка главы Сургута по интеллектуальным играм: традиционно лучшие десять команд в трех главных дисциплинах получат турнирные очки, сумма которых по итогам четырех этапов выявит абсолютного чемпиона Сургута по интеллектуальным играм в апреле 2023 года. Напомним, что турнирные очки разыгрываются также на осеннем и новогоднем турнирах, а впереди финальный — весенний турнир, на котором градоначальник и вручит главную награду победителям.