Главный врач поликлиники Сургута сообщил о случаях заражения гриппом и ковидом за раз

Жители Сургута могут заразиться гриппом и коронавирусом одновременно. Тогда течение болезни будет идти сложнее. Об этом сообщил главный врач первой поликлиники города Максим Слепов журналистам «Сургутинформ-ТВ».

Глава медучреждения отметил, что подобное явление называется флюрона – заражение человека сразу двумя инфекциями. Чаще всего с этим сталкиваются люди с ослабленным иммунитетом. Подобные случаи уже зафиксированы в Сургуте.

«Мы видим их, они бывают достаточно часто. Особенно среди детей они распространены. Мы такие случаи, в том числе и в Сургуте, выявляли. Все эти пациенты, безусловно, на контроле и у Роспотребнадзора, и в департаменте здравоохранения», — рассказал Слепов.