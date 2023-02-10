Жители Солнечного и Белого Яра могут проголосовать за дополнительный рейс до Сургута

Транспортная компания СПАТО планирует ввести для жителей поселков Солнечный и Белый Яр дополнительный рейс к уже существующему регулируемому маршруту до Сургута. Выбрать наиболее удобное время для дополнительного коммерческого маршрута можно на сайте Госуслуг, сообщает пресс-служба администрации Сургутского района.

«После Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Югры, который курирует межмуниципальные перевозки, будет принято решения – вводить дополнительный коммерческий маршрут или нет», - говорится в сообщении.

Жители Солнечного проголосовать могут здесь, а Белого Яра - по этой ссылке. Для участия в голосовании надо пройти регистрацию на Госуслугах.