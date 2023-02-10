16+
Логотип Сиапресс
USD  72,7923   EUR  78,0542  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Ученые Сургута начали клонировать растения из Красной книги

Новейшая разработка СурГУ способна клонировать росток до 200 раз

Ученые Сургута начали клонировать растения из Красной книги
Фото: ru.freepik.com

Новый метод по клонированию растений позволяет ученым СурГУ получать из одного ростка до 200 копий абсолютно здоровых видов краснокнижных саженцев. По словам ученых, клоны ничем не хуже подлинников, а также способны плодоносить крупными ягодами, сообщает телеканал «Мой Сургут»

«Мы сохраняем один и тот же генетический материал и получаются абсолютно идентичные растения с сохраненными полезными свойствами. А если мы используем мерестему растений, то еще и оздоравливаем их. В итоге вырастает здоровый безвирусный посадочный материал», — рассказала телеканалу «Мой Сургут» кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и биотехнологии СурГУ Зоя Самойленко.

Ученые не останавливаются на достигнутом. Их, к примеру, интересует возможность выращивания дачниками на свои огородах американской клюквы. Таким образом, со временем полученные экземпляры различных культур дойдут до столов югорчан.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:35, просмотров: 270, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Мы не уходим, мы просто снижаем обороты» 1101
  2. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 февраля? // АФИША 518
  3. Югра вошла в тройку лидеров по показателям медицинской сферы 516
  4. Огурцы подорожали на 53% с начала года в России 507
  5. Сургутский мясокомбинат: «Мы не наблюдаем дефицита оболочки для сосисок и колбас» 502
  6. Изменят ли длинные выходные в феврале размер зарплаты // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 475
  7. Сургутянка помогает пострадавшим от землетрясения в Турции 467
  8. Суд обязал чиновников Югорска оборудовать дороги тротуарами 465
  9. Как вернуть страсть в отношения? Ольга Герасимова // ONLINE 13 февраля 18+ 447
  10. ​Четыре человека пострадали при столкновении автомобилей в Нижневартовском районе 442
  1. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 2667
  2. Пассажиров поездов «Екатеринбург-Сургут» и «Сургут-Москва» накормят горячим питанием 2434
  3. ​Отремонтируют и обновят: Фонд капремонта поделился планами работы в Сургуте 2405
  4. Алексей Аксарин: «Заболеваемость раком постоянно растет. С увеличением возраста повышается и риск злокачественных новообразований» 2245
  5. ​Три сургутские дороги отремонтируют в этом году 2219
  6. Помощник губернатора Югры Михаил Слинкин подал в отставку из-за обвинений в мошенничестве 2039
  7. ​Самолет вернулся в Сургут: не смог убрать шасси 2014
  8. Сургут продолжает лидировать по заболеваемости ковидом 1998
  9. ​Сургутский бренд организовал собственное производство мужских сорочек 1836
  10. Сургутянин остался без квартиры и машины после общения с мошенниками 1819
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 8786
  2. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 6795
  3. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 4338
  4. Еще одна брешь 4076
  5. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 4041
  6. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 3982
  7. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 3713
  8. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 3660
  9. Какие цифровые тренды стоит ожидать в 2023 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3565
  10. ​Ипотека в 2023: роскошь или доступная реальность 3347

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика