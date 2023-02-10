Депутаты Сургута следят за качеством уборки снега

Депутаты Сургута продолжают держать на контроле процесс очистки тротуаров от снега. Обращения горожан, проживающих на Ленина, 26, спровоцировали проверку народных избранников. Председатель сургутского парламента выехал в свой избирательный округ, чтобы проверить качество уборки.

«Неоднократно поступали жалобы, в том числе, в социальных сетях, на качество уборки снега. Депутаты на эти сообщения, естественно, реагируют вместе со специалистами департамента городского хозяйства. В том числе, предъявляя претензии к управляющим компаниям. Сегодня, когда работает техника, видим, что слой утрамбованного снега достаточно большой. Претензии обоснованные», – отметил председатель Думы Сургута Максим Слепов.

Подрядчик, ответственный за уборку на данной территории, отметил, что все замечания они устраняют в течение суток. Зачастую сотрудникам приходится работать даже по ночам, чтобы к утру вывезти снежные массы. По словам заместителя директора департамента городского хозяйства администрации Анны Коршуновой, кураторы ежедневно обследуют дороги, проезды и тротуары, выписывают замечания. За нарушение сроков для устранения штрафуют и снимают объемы.

Несмотря на то, что жалобы есть, большинство горожан остается довольны очисткой городских территорий.

«Мне, как сургутянину, в этом году уборка снега кажется более качественной, чем в прошлом. Потому что поменяли систему контроля за уборкой снега как во дворах, так и на общегородских улицах», – резюмировал Слепов.