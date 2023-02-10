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Жалобы сургутян на уборку снега спровоцировали депутатскую проверку

Депутаты Сургута следят за качеством уборки снега

Жалобы сургутян на уборку снега спровоцировали депутатскую проверку
Фото: Дума Сургута

Депутаты Сургута продолжают держать на контроле процесс очистки тротуаров от снега. Обращения горожан, проживающих на Ленина, 26, спровоцировали проверку народных избранников. Председатель сургутского парламента выехал в свой избирательный округ, чтобы проверить качество уборки.

«Неоднократно поступали жалобы, в том числе, в социальных сетях, на качество уборки снега. Депутаты на эти сообщения, естественно, реагируют вместе со специалистами департамента городского хозяйства. В том числе, предъявляя претензии к управляющим компаниям. Сегодня, когда работает техника, видим, что слой утрамбованного снега достаточно большой. Претензии обоснованные», – отметил председатель Думы Сургута Максим Слепов.

Подрядчик, ответственный за уборку на данной территории, отметил, что все замечания они устраняют в течение суток. Зачастую сотрудникам приходится работать даже по ночам, чтобы к утру вывезти снежные массы. По словам заместителя директора департамента городского хозяйства администрации Анны Коршуновой, кураторы ежедневно обследуют дороги, проезды и тротуары, выписывают замечания. За нарушение сроков для устранения штрафуют и снимают объемы.

Несмотря на то, что жалобы есть, большинство горожан остается довольны очисткой городских территорий.

«Мне, как сургутянину, в этом году уборка снега кажется более качественной, чем в прошлом. Потому что поменяли систему контроля за уборкой снега как во дворах, так и на общегородских улицах», – резюмировал Слепов.


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Сегодня в 16:49, просмотров: 96, комментариев: 0
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