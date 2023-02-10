Уроженка Сургута занимается сбором средств для пострадавших от недавнего землетрясения в Турции

Сургутянка не смогла остаться в стороне от недавней трагедии в Турции и организовала сбор средств для пострадавших, сообщает «NEFT». За два дня Эльзе Абрамович удалось собрать 12 тысяч рублей. Женщина сообщила о сборе пожертвований в одной и местных групп, на что сразу же откликнулось множество добровольцев, включая неравнодушных земляков самой Эльзы.

«Все деньги пойдут на лекарства, потому что сейчас именно их не хватает. А еще в регионе холодно, и многие люди из-за этого болеют. Мы с семьей отнесли помощь в пункт сбора у нас в городе. Мы очень обрадовались, что так много людей откликнулось, чтобы помочь. Желаю им всем добра!» — поделилась доброволец с «NEFT».

Напомним, что 9 февраля стало известно о смерти в страшном землетрясении уроженки Нижневартовска Ирины.