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​Выпускник СурГУ стал лучшим молодым предпринимателем Югры

Сургутянин Олег Пискунов получил звание «Лучший молодой предприниматель Югры»

​Выпускник СурГУ стал лучшим молодым предпринимателем Югры
Фото из архива О.Пискунова

Выпускник факультета физической культуры СурГУ (ныне – Институт гуманитарного образования и спорта) Олег Пискунов благодаря собственному бизнес-проекту – школе по мини-футболу – получил звание «Лучший молодой предприниматель Югры» в номинации «Социальный бизнес». Награду вручила лично глава региона Наталья Комарова. Напомним, в 2018 году молодой человек уже становился победителем окружного конкурса «Молодой предприниматель Югры» в номинации «Сфера услуг», представив наш регион на всероссийском уровне.

- Участие в грантовых конкурсах – это не только возможность рассказать о своем проекте, достижениях, но и обменяться опытом с коллегами, заручиться поддержкой заинтересованных лиц. В ходе награждения можно было задавать вопросы губернатору, высказывать пожелания. Этот шанс стал для меня особенно важным. Я попросил рассмотреть возможность поддержки семей при частичной или полной ежемесячной оплате абонемента для занятий детьми физической культурой и спортом таким образом, как это происходит при использовании сертификата ПФДО (персонифицированного финансирования дополнительного образования). Сейчас этот вопрос прорабатывается на уровне департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, – рассказывает Олег, отмечая, что выигранный грант в размере ста тысяч рублей пойдет на запуск авторского онлайн-курса, посвященного «Физкультуре для малыша».Это комплексное развитие детей без привязки к специализации. «Курс для организаций, которые хотят внедрить подобную услугу в своих спортивных центрах. Проходить все будет в формате наставничества. Совместно с другим предпринимателем, тоже победителем окружного конкурса, мы начали разрабатывать контент-план. Еще предстоит грамотно «упаковать» проект и продвинуть его в массы».

Мы неоднократно писали про успехи нашего выпускника и его непростой путь к заветной цели. Разглядел же потенциал будущего предпринимателя профессор, доцент кафедры теории физической культуры Сургутского государственного университета Виктор Григорьев, который привил ему главное – идти до конца и учиться, прилагая максимум усилий. Знания, которые Олег получил в СурГУ, стали для него отличной базой, благодаря которой он сейчас строит успешную профессиональную карьеру.

Сегодня его «детище» – футбольная школа «Искра» – это восемь филиалов в Сургуте, Сургутском районе и Нефтеюганске, целый штат сотрудников, профессиональных тренеров в составе девятнадцати человек и около пятисот воспитанников от полутора до шестнадцати лет, которые мечтают быть похожими на своих знаменитых кумиров.

…А начиналось все с тренерской работы. Олег видел желание малышей, которым не было еще и пяти лет, заниматься футболом. Но, к сожалению, в секцию принимали лишь с семилетнего возраста. Вот и надумал Пискунов, не имея за плечами навыков ведения бизнеса и первоначального капитала, в 2015 году открыть собственную спортшколу для малышей с полноценным комплексом услуг – начиная с тренировочного процесса, соревнований, заканчивая мастер-классами и летними футбольными лагерями. Подобного в Сургуте на тот момент не было, да и в России таких школ были единицы, все только зарождалось. Однако и сейчас за счет такого подхода им удается оставаться конкурентоспособными.

- В нашем бизнесе, который находится на стыке спорта и социальных услуг, помимо сервиса важны реальные результаты. Усложняется эта деятельность и тем, что работаем мы с незащищенными слоями населения, многодетными семьями. Мы не просто учим детей играть в футбол, мы через него формируем культуру, поддерживаем семейные ценности, занимаемся патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Благодаря статусу «социальное предприятие» футбольная школа может претендовать на особую поддержку от государства и льготные условия. Но в бизнесе не все так просто, как может показаться на первый взгляд. «Лучший молодой предприниматель Югры» стремится создать единую систему по подготовке юных футболистов с традициями и определенными принципами, а для этого требуется собственное просторное помещение и образовательная лицензия: «Мы стремимся в первую очередь к обретению своего «дома» – спортивного объекта с футбольным манежем – это конечная точка и наша глобальная цель. Она достижима, но в ней много сложностей и подводных камней. Все упирается в финансовые средства и участок земли в черте города с удобной транспортной развязкой. Проект не просто утвердить, его должна поддержать администрация города, спонсоры, родительская общественность. Мы, со своей стороны, делаем все возможное – выстраиваем профессиональную команду, ведем переговоры с заинтересованными лицами, чтобы наконец это произошло».

Начинающим предпринимателям, кстати, в СурГУ для студентов организованы курсы по Основам проектной и предпринимательской деятельности, действует акселерационная программа «Точка отсчета» в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», Олег Пискунов советует иметь активную жизненную позицию, быть верным своему ремеслу, а самое главное: «Быть открытым и честным человеком, особенно в социальном предпринимательстве, где доверие – это основа, главный механизм в этой большой цепочке!»


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09 февраля в 10:56, просмотров: 920, комментариев: 0
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