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В Сургуте расселят 426 семей из аварийного жилья до конца года

130 семей из аварийного фонда Сургута определились с квартирами для переселения

В Сургуте расселят 426 семей из аварийного жилья до конца года
Фото: siapress.ru

Власти Сургута планируют расселить 426 семей из аварийного жилья до конца 2023 года. Сейчас для из них приобрели 424 квартир в строящемся комплексе «Марьина гора», рассказали на штабе по жилищным вопросам.

«В настоящее время уже проводятся мероприятия по оформлению квартир в муниципальную собственность. Параллельно с этим администрация города ведет работу с переселенцами. На сегодня проведены встречи с 150 семьями, 130 из которых определились с квартирами, выехали на место и осмотрели свое будущее жилье», – отметил заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Сергей Алексеев.

Всего в жилом районе «Марьина гора» планируют построить 26 многоквартирных домов, две школы, четыре детсадов (на 300 мест каждый), спорткомплекс с бассейном, торговый и медицинский центры, а также площадки для выгула собак.

Вместе с тем, на заседании отметили, что до конца года завершат не только расселение семей из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, но и снесут оставшиеся 84 домов.

«У нас в городе есть все для того, чтобы людей расселить и программу переселения граждан, проживающих в домах, признанных аварийными до 2017 года, завершить. Главный вопрос – это благоустройство. Необходимо администрации города подключиться и опережающими этапами создать все условия для жизни граждан. Работайте с земляками, максимально откликайтесь на их просьбы, чтобы создать комфортные условия проживания», – обратился к коллегам глава города Андрей Филатов.

Напоминаем, ранее стало известно, что расселение аварийного жилья в Сургуте завершится досрочно – до октября 2023 года.


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Сегодня в 16:43, просмотров: 399, комментариев: 0
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