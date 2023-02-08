На создание этнокультурных арт-объектов в Сургуте потратят семь миллионов

В Сургуте установят восемь этнокультурных арт-объектов, стилизованных под традиции коренных народов Севера. На данный момент ведутся работы по разработке эскиза и общей концепции. В процессе создания участвуют специалисты ИКЦ «Старый Сургут».

«Их установят на нескольких территориях общего пользования – это парки, скверы, площади. Фигуры можно будет увидеть издалека, так как по проекту их высота будет составлять порядка 2-3 метров. Подрядчик еще не определен», – рассказала заместитель директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Проект будет выполнен в рамках программы «Инициативное бюджетирование». В целом, на эти цели из муниципальной казны выделено 45 миллионов рублей и поддержано восемь задумок.

«Проект придумали сами сургутяне, которые хотели бы создать больше интересных мест. В поддержку проекта было собрано около 500 подписей. Власти предложение одобрили. Всего будет восемь фигур и тематический квест с заданиями. На реализацию идеи заложено семь миллионов», – поделилась директор департамента финансов Маргарита Новикова.