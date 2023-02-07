В администрации Сургута подвели промежуточные тоги по снегоуборочной кампании

В Сургуте за весь период было вывезено порядка 1,5 миллиона кубических метров снега. Причем, с дорог вывезено 865 тысяч кубометров, с придомовых территорий – 625 тысяч кубометров.

Отметим, что в прошлом году главой города были принятые новые меры по уборке территорий от снега. Каждый день эксперты проводят инструментальные замеры уровня осадков на дорогах. Если показатель больше норматива – подрядчика могут наказать.

«Оценка уровня содержания дорог. Если покрытие очищено, нет наката и снежных масс, естественно, это идет как критерий по оценке работы. Специалистами ежедневно проводятся проверки, за несоблюдение норм подрядчикам выставляются замечания и сроки их устранения. Если подрядчик не исправляется, то применяются штрафные санкции и снятие объемов работ», – рассказала директор департамента городского хозяйства Анна Коршунова.