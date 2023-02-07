Только 8% школьников Сургута учатся на дистанте из-за ОРВИ и гриппа

В Сургуте несколько классов в школах перешли на дистант из-за гриппа и ОРВИ. Так, на сегодняшний день принято решение о переходе на удаленку учащихся 1-4 классов начальной школы №30 и гимназии им. Ф.К. Салманова, а также 121 класса в 25 школах. В сумме это 8% от общего количества классов Сургута.

В 6 дошкольных образовательных учреждениях закрыты 19 групп. Это 2% от общего количества групп.

«В остальных образовательных учреждениях работа осуществляется в штатном режиме, усилен санитарно-эпидемиологический контроль, осуществляется входной фильтр, обеспечен масочный режим среди сотрудников», – рассказали в администрации города.