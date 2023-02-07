Молодой сургутянин без прав устроил аварию с пострадавшими

Накануне, 6 февраля, на одном из центральных перекрестков Сургута произошла авария с двумя пострадавшими. Виновником происшествия стал 21-летний юноша, который не только ездил без прав, но и оставил место аварии.

«В 02:13 на регулируемом перекрёстке улиц Ленина-Профсоюзов в городе Сургут произошло столкновение двух транспортных средств «Mercedes» и «Volkswagen». По предварительным данным, 21-летний юноша, управляя транспортным средством «Mercedes», проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Volkswagen», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате аварии водитель Volkswagen, 50-летний мужчина, а также пассажир этого же транспортного средства, 42-летний мужчина, получили травмы.