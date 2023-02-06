Юную югорчанку с кистой срочно доставили в Сургутскую городскую клиническую больницу

Девятилетнюю девочку из города Советский доставили в Сургутскую городскую клиническую больницу для экстренной операции. Ей диагностировали дермоидную кисту и перекрут яичника на 180 градусов, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

«За счет перекрута сформировался отек, стаз и ишемия, что дало сильный болевой симптом, -– В экстренном порядке эндоскопическим путем была проведена операция, в ходе которой удалось устранить перекрут. Кровообращение в придатках было восстановлено, что дало перспективы к их сохранению. Также была проведена кистэктомия. Операция велась с применением хирургии «Fast Trасk», сразу после оперативного вмешательства девочку перевели в палату», – поделилась заведующая гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог высшей категории Гульнара Духина.

Благодаря оперативности и слаженным действиям всей команды врачей удалось сохранить репродуктивную функцию пациентки. Сейчас она чувствует себя хорошо. Выписка пройдет в плановом порядке.