Неопытный водитель учинил массовое ДТП в Сургуте - пострадали трое

ДТП с участием трех автомобилей произошло вечером в субботу, 4 февраля, на улице Нефтеюганское шоссе в Сургуте. Здесь столкнулись три автомобиля - Opel, "ВАЗ" и Hyundai, сообщает Госавтоинспекция региона.

Предварительно установлено, что 18-летний водитель Opel при перестроении не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречными автомобилями "Лада" и Hyundai. В результате аварии 40-летний водитель отечественной легковушки и две его пассажирки, 18 и 20-летняя девушки, получили травмы.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что юноша управлял незарегистрированным автомобилем.

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