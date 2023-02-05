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​Отремонтируют и обновят: Фонд капремонта поделился планами работы в Сургуте

В Сургуте в 2023 году пройдет капремонт более чем 200 домов

​Отремонтируют и обновят: Фонд капремонта поделился планами работы в Сургуте
Фото: Фонд капремонта ХМАО

Капитальный ремонт более двух сотен сургутских многоквартирных домов запланирован на 2023 год, сообщает «ОМЕДИА» со ссылкой на Югорский фонд капремонта.

«В 2023 году в Сургуте в рамках реализации программы капитального ремонта МКД планируется отремонтировать 222 дома. Будет выполнено 455 видов работ, услуг, в том числе систему газоснабжения, лифты, подвалы в 4 МКД. В 21 доме обновят системы ГВС и ХВС, в 24-х – электроснабжения и водоотведения, еще в 34 – теплосети», – рассказала специалист по связям с общественностью фонда Наталья Чалова.

Так, в 31 доме проведут реновацию крыш, обновят 31 фасад, в десяти домах утеплят стены, в четырех (на Мира, 39, 30 лет Победы, 56/1, Быстринской, 6 и на Гагарина, 6) — заменят 16 лифтов.

Деньги на эти работы собраны собраны из личных средств югорчан: за время действия программы капитального ремонта они сдали на эти нужды порядка 24 миллиардов рублей, в том числе, почти четверть внесли сургутяне. 19,5 миллиарда в ближайшие три года пойдут на капитальное обновление домов по всему округу: siapress.ru сообщал об этом ранее. Вообще же региональная программа капремонта продлится до 2046 года — за это время предполагается обновить порядка шести тысяч домов.


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Сегодня в 16:35, просмотров: 252, комментариев: 0
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