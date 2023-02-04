РЖД организовали горячее питание для пассажиров поездов с сургутским направлением

Компания РЖД организовала горячее питание для пассажиров поездов дальнего следования без вагона-ресторана. Пока что услугу тестируют на рейсах «Екатеринбург-Сургут» и «Сургут-Москва», рассказали в пресс-службе организации.

«Услуга доступна в поездах № 50/49 Екатеринбург – Сургут и № 59/60 Сургут – Москва. Она тестируется в рамках новой концепции питания, которой предусмотрено, что еда готовится профессиональными поварами на фабриках-кухнях, упаковывается в стерильные контейнеры и поставляется в поезд, где блюда только разогревают», – подчеркнули в РЖД.

Пассажир может обратиться к проводнику и сделать заказ. В меню есть сырники, блинчики, супы, мясные и рыбные блюда, десерты, специальные блюда для маленьких путешественников и многое другое.

Отметим, что в течение 2023 года услугу предоставления питания планируется распространить на ряд других поездов, в составах которых не курсируют вагоны-рестораны и вагоны-бистро.