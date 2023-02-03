87 медалей привезли юные сургутяне с Чемпионата по ушу

Юные сургутяне завоевали 87 медалей на Чемпионате и первенстве Уральского федерального округа по ушу. Соревнования проходили с 25 по 30 января в Челябинске. Более 260 спортсменов соревновались в дисциплинах таолу, традиционное ушу, юнчуньцюань, саньда, сообщили в пресс-службе мэрии Сургута.

«По итогам соревнований воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №1 завоевали 39 золотых, 24 серебряных и 24 бронзовых медалей», - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Сургуте уже в эту субботу пройдет спортивно-развлекательное мероприятие «Зимние забавы». Принять участие в соревнованиях на льду могут все желающие.