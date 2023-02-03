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Жители дачного кооператива Сургута останутся почти без света на пять дней

В дачном кооперативе СТ 13 «Май» в Сургуте временно отключат электроэнергию

Жители дачного кооператива Сургута останутся почти без света на пять дней
Фото: pixabay.com

Пять дней в дачном кооперативе СТ 13 «Май» в Сургуте будет производиться частичное отключение электроэнергии. Связано это с тем, что с 6 по 10 февраля на территории пройдут работы по полной замене приборов учета, сообщили в пресс-службе СГЭС.

«На протяжении пяти дней электроэнергия будет отсутствовать на улицах № 1, 2, 3, 4 садового товарищества в период с 08:30 до 12:00 и с 13:00 до 16:30», – добавили в организации.

На сегодняшний день реконструкцию сетей в кооперативе выполнили на 95%. Специалисты СГЭС построили новые воздушные линии, вынесли опоры с участков, провели самонесущий изолированный провод (СИП) и смонтировали новую трансформаторную подстанцию 400кВА.


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Сегодня в 10:16, просмотров: 139, комментариев: 0
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