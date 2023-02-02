Первых югорских тройняшек выписали из сургутского Центра охраны материнства и детства

Накануне из сургутского Центра охраны материнства и детства выписали первых тройняшек, родившихся в 2023 году в ХМАО. Варвара, Лидия и Василий отправились домой в Когалым, сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Малыши в семье Киневых-Бруклин появились на свет 11 января. Первой родилась девочка – 1 900 гр, второй -девочка 2300 гр и третий мальчик – 2300 гр. Все дети здоровые - 7-8 баллов по шкале Апгар», - рассказали подробности в пресс-службе.

Там добавили, что в течение 20 дней маленькие пациенты находились под контролем врачей рядом с мамой. За это время они окрепли и набрали по 100 гр веса. Дома их ждут старшие братья и сестры. Теперь в многодетной семье уже 7 детей.