Театр «Петрушка» из Сургута отправится на «Большие гастроли» в Кемерово

Сургутский театр актера и куклы «Петрушка» отправится на «Большие гастроли» в Кемерово. Коллектив примет участие во Всероссийских гастролях Министерства культуры РФ, сообщает администрация города.

«С 9 по 13 марта «Петрушка» выступит на сцене Театра кукол Кузбасса им. Аркадия Гайдара со спектаклями «Дюймовочка», «Загадка козьей хатки» и «Принцесса Крапинка», - рассказали в пресс-службе.

Программа «Большие гастроли» реализуется в России с 2014 года. Благодаря ей зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, масштабные гастроли которых проходят с полноценными декорациями и костюмами и основным актерским составом. География проекта простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки, а спектакли предназначены для самой широкой аудитории – взрослой, семейной и детской.