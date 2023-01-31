Бывшая начальница жилищного отдела администрации Сургута получила срок за крупную взятку

В Сургуте вынесли приговор бывшей начальнице отдела учета и оформления жилья городской администрации и генеральному директору ООО «Юридическое агентство «Фемида». Их признали виновными в получении взятки в размере 500 тысяч рублей и посредничестве, рассказали в окружной прокуратуре.

«В феврале 2017 года начальник отдела администрации города через посредника – директора юридического агентства получила взятку в сумме 500 тысяч рублей. За полученные деньги она совершила незаконные действия в виде заключения с жительницей города дополнительного соглашения о незаконном присоединении к ее квартире другого нежилого помещения, находящегося в муниципальном жилищном фонде», – добавили в ведомстве.

Сотруднице администрации назначили наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы, а также штраф в размере 1,5 млн рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Теперь она не может занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления три года.

Посредника тоже наказали – ему назначили пять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере одного миллиона рублей.