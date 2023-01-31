Жители Сургута собирают подписи под петицией, чтобы наказать живодера

В Сургуте собирают подписи под петицией с просьбой наказать живодера, который в ПОК «Рябинушка» выстрелил в собаку. Животное не удалось спасти, а виновного так и не привлекли к ответственности, рассказывают очевидцы.

«Многие жители хорошо знали эту собаку, кормили и отогревали в морозы. Она была безобидной, очень пугливой, агрессию ни к кому не проявляла. Неадекватный «человек» решил, что имеет право стрелять в безобидное животное. Местные нашли собаку окровавленной, повезли в ветеринарную клинику, увы, малыша спасти не удалось», – говорится в петиции, которая набрала на нынешний момент более 1 200 подписей.

Напоминаем, в Сургуте планируют построить первый муниципальный приют для бездомных животных.