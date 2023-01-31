Действующий владелец аптеки в Центральном районе Сургута разместил объявление о продаже семилетнего бизнеса на «Авито». Он предлагает купить организацию за 1,5 млн рублей.

«Аптека успешно работает на протяжении 7 лет, имeeт пocтoянныx клиeнтoв. Пpoдaется c дeйcтвyющeй бaзoй пocтaвщикoв, зaключeнными дoгoвopaми, пoмeщeниe в apeндe (apeндa пoмeщeния дoлгocpoчнaя, oплaтa – фикcиpoвaннaя, минимaльнaя). Оснащена всем необходимым: лекарственными препаратами, оборудованием, работает с маркировкой; наружной рекламой. Дополнительно оснащена охранной сигнализацией, новой сплит-системой», – рассказал продавец.

Напоминаем, ранее стало известно, что в Сургуте продают боулинг-центр за 420 млн рублей.