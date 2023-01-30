На таксиста из Сургутского района завели дело за кражу денег у пассажира

В Сургутском районе 46-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже телефона и денег. По подозрению в совершении преступления стражи правопорядка задержали 32-летнего таксиста.

«Он пояснил, что после того, как он высадил пассажира, заметил на сиденье оставленный телефон. Осмотрев забытую вещь, мужчина обнаружил в чехле 50 тысяч рублей, которые решил не возвращать и присвоил себе», - сообщили в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району.

Похищенные деньги и телефон вернули владельцу, а в отношении таксиста возбудили уголовное дело о краже. Теперь ему грозит реальный срок до пяти лет.