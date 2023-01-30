Городской суд Сургута эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Сургуте сегодня эвакуировали посетителей и сотрудников городского суда. Причиной стало поступившее анонимное сообщение об угрозе взрыва.

«На электронную почту поступило анонимное сообщение об угрозе минирования в Сургутском городском суде. Все сотрудники и посетители эвакуированы», - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Там добавили, что на место прибыли силовики. Они проверяют здание на наличие опасных предметов и возможной угрозы.

Это не первая эвакуация Сургутского городского суда. Ранее его посетителей и сотрудников также эвакуировали из-за сообщений о лжеминировании.