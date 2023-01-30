Пассажиры Utair улетели из Сургута в Челябинск спустя 10 часов ожидания

Пассажиры авиакомпании Utair 10 часов ждали рейс из Сургута в Челябинск - с 13:10 до 22:45. За это время рейс переносили пять раз, пишут региональные СМИ.

«Только в 20:00 к ожидающим вышел представитель авиакомпании и сообщил, что борт неисправен и вылететь не может», - рассказала «Вестнику пассажирка Элина Г.

По ее словам, гостиницу пассажирам предложили только в 20:00, а питание так и не предоставили.

Некоторые ожидающие вернулись домой, кто-то потерял купленные заранее стыковочные билеты, отмечает издание. Теперь пассажиры готовят коллективное обращение.