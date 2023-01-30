31 января станет последним днем работы гипермаркета OBI в Сургуте

Гипермаркет строительных материалов OBI в ТЦ «Сити Молл» Сургута закроется 31 января. С магазина снимут вывеску и закроют два этажа, на которых он располагается, пишет телеграм-канал «Мегаполис Югра».
«Сейчас представители «Сити Молла» ведут переговоры с потенциальными арендаторами. Скорее всего разделим площадь на несколько помещений. Найти желающих снять два этажа очень сложно. Переговоры продолжаются» , - рассказали представители торгового центра.
О закрытии OBI в Сургуте стало известно осенью. Тогда сообщалось, что гипермаркет закроется ради экономической эффективности, при этом югорчанам будет доступна онлайн-доставка товаров.
К сожалению нет сегодня энтузиастов- подвижников изобразительного искусства, как тех художников -передвижников из 19 века.
Нет, передвижников 21 века, в среде чиновников от культуры в Департаменте культуры Югры. А съездить в столицу Югры для посещения этой самой крутой Картинной галереи не каждый сургутянин сможет с детьми. Понятно, что чиновники могут предложить детям фэнтези-фестиваль или Хеллоуин или ещё что-то прозападное. Но рядом же на деньги налогоплательщиков всей Югры закуплены великолепные полотна мастеров и они оказывается недоступны «широким народным массам», а главное детям. А эти картины должны работать. А не использоваться их в качестве сохранения денег от инфляции, как задумывали чиновники, в Правительстве Александра Филиппенко. «Искусство принадлежит народу» или я пардон ошибаюсь?