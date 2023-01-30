31 января станет последним днем работы гипермаркета OBI в Сургуте

Гипермаркет строительных материалов OBI в ТЦ «Сити Молл» Сургута закроется 31 января. С магазина снимут вывеску и закроют два этажа, на которых он располагается, пишет телеграм-канал «Мегаполис Югра».

«Сейчас представители «Сити Молла» ведут переговоры с потенциальными арендаторами. Скорее всего разделим площадь на несколько помещений. Найти желающих снять два этажа очень сложно. Переговоры продолжаются» , - рассказали представители торгового центра.

О закрытии OBI в Сургуте стало известно осенью. Тогда сообщалось, что гипермаркет закроется ради экономической эффективности, при этом югорчанам будет доступна онлайн-доставка товаров.