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OBI в Сургуте закроется 31 января

31 января станет последним днем работы гипермаркета OBI в Сургуте

OBI в Сургуте закроется 31 января
Фото: Яндекс.Карты

Гипермаркет строительных материалов OBI в ТЦ «Сити Молл» Сургута закроется 31 января. С магазина снимут вывеску и закроют два этажа, на которых он располагается, пишет телеграм-канал «Мегаполис Югра».

«Сейчас представители «Сити Молла» ведут переговоры с потенциальными арендаторами. Скорее всего разделим площадь на несколько помещений. Найти желающих снять два этажа очень сложно. Переговоры продолжаются» , - рассказали представители торгового центра.

О закрытии OBI в Сургуте стало известно осенью. Тогда сообщалось, что гипермаркет закроется ради экономической эффективности, при этом югорчанам будет доступна онлайн-доставка товаров.


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Сегодня в 10:19, просмотров: 795, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:10
Площадей в ТЦ освобождается все больше и больше, а якорных арендаторов таких огромных площадей становится все меньше и меньше. Может быть плюнуть на этих всех «торговых якорных гигантов» и разместить на месте OBI какое-то производство. Как к примеру, в Ижевске на площадях бывшего торгового центра разместили производство беспилотных летающих аппаратов. Или организовать выставочный центр, что планируется построить в составе НТЦ. Зачем строить, если рядом освобождаются два огромных этажа. Можно и картинную галерею здесь открыть, как филиал существующей картинной галерист в Ханты-Мансийске. Очень крутой кстати, в запасниках которой хранятся шедевры мирового уровня. Надо бы приобщать как-то народ к прекрасному. Хватит ему совершать экскурсии по торговым залам.
К сожалению нет сегодня энтузиастов- подвижников изобразительного искусства, как тех художников -передвижников из 19 века.
Нет, передвижников 21 века, в среде чиновников от культуры в Департаменте культуры Югры. А съездить в столицу Югры для посещения этой самой крутой Картинной галереи не каждый сургутянин сможет с детьми. Понятно, что чиновники могут предложить детям фэнтези-фестиваль или Хеллоуин или ещё что-то прозападное. Но рядом же на деньги налогоплательщиков всей Югры закуплены великолепные полотна мастеров и они оказывается недоступны «широким народным массам», а главное детям. А эти картины должны работать. А не использоваться их в качестве сохранения денег от инфляции, как задумывали чиновники, в Правительстве Александра Филиппенко. «Искусство принадлежит народу» или я пардон ошибаюсь?

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