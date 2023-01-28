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Сургутский театр поучаствует в «Больших гастролях»

Актеры из Сургута покажут свое мастерство в Дагестане

Сургутский театр поучаствует в «Больших гастролях»
Фото: СМДТ

Сургутский театр поучаствует в программе «Большие гастроли». Благодаря этому местные актеры выступят в Дагестане, а горожане увидят выступления Государственного лезгинского музыкально-драматический театра им. С. Стальского.

«Межрегиональное направление этой программы предполагает обменные гастроли театров из разных уголков нашей страны. Некоторые российские театры уже не раз гастролировали в рамках программы. А для Сургутского театра это будет впервые. Представить наши спектакли новому зрителю, познакомить с театральным искусством Югры жителей другого региона – это почетная миссия. И мы очень этому рады!» – говорит директор Сургутского театра Светлана Астраханцева.

Программа «Большие гастроли» развивает еще одно направление – «Ведущие театры», благодаря чему региональный зритель знакомится со спектаклями лучших федеральных театров. По этому направлению на сцене Сургутского театра уже выступали московские театры: «Et Cetera», Театр Наций. В этом году в рамках «Больших гастролей» со 2 по 5 мая СМДТ примет спектакли Российского государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина.


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Сегодня в 16:02, просмотров: 110, комментариев: 0
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