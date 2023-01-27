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На инициативный проект молодежного пространства «Точка» в Сургуте выделили 7 млн рублей

Молодежь Сургута сможет поработать, заняться хобби и отдохнуть в новом пространстве «Точка»

На инициативный проект молодежного пространства «Точка» в Сургуте выделили 7 млн рублей
Фото: siapress.ru

В 2023 году в Сургуте создадут новое молодежное пространство «Точка», где горожане от 14 до 35 лет смогут бесплатно поработать и отдохнуть. Реализация проекта пройдет в рамках инициативного бюджетирования. На проектные работы, ремонт помещения и закупку необходимого оборудования выделили 7 млн рублей.

«Молодежи часто негде собраться для реализации своих идей, общения. Благодаря инициативному бюджетированию, мы сможем создать такое место. Мы постараемся сделать стильное пространство со всем необходимым оборудованием – для отдыха и работы. По проекту мы планируем создать танцевальную зону, коворкинг, звукозаписывающую и художественную студии, а также место свободного посещения для досуга», – рассказала руководитель инициативной группы Айсулуу Нанаева.

Главным куратором проекта выступит департамент культуры и молодежной политики. Его будут реализовать команда молодых жителей города, которые набрали порядка 500 подписей горожан и предложили идею администрации. Дизайн разрабатывают студенты Сургутского института экономики, управления и права. А учащиеся СурГПУ в дальнейшем смогут подключиться и проводить в «Точке» мероприятия.

Отметим, что любой житель Сургута может представить и впоследствии реализовать свой проект. «Инициативные проекты реализуются в новом формате с 2021 года. В общей сложности на все идеи граждан в 2023 году выделено в бюджете 45 млн рублей. Сейчас планируется к реализации восемь проектов. Нераспределенных средств на этот год – четыре млн. Но сейчас уже можно заявиться на следующий, на который запланировано 35 млн рублей», – поделилась начальник отдела анализа муниципальных программ Анна Каплунская.

Напоминаем, что новое молодежное пространство откроется на базе клуба «Факел» МБУ «Вариант» по улице Григория Кукуевицкого, 10/4.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 258, комментариев: 0
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