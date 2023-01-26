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Кардиодиспансер в Сургуте стал вторым в России по числу проведенных имплантаций окклюдера ушка

1200 операций за прошлый год выполнили сургутские хирурги у пациентов с аритмией

Кардиодиспансер в Сургуте стал вторым в России по числу проведенных имплантаций окклюдера ушка
Фото: ОКД

Сургутский кардиодиспансер занял второе место в России по количеству проведенных имплантаций окклюдера ушка левого предсердия. Подчеркнем, что изоляция ушка левого предсердия – это процедура, с помощью которой перекрывается участок сердца, где при определенных аритмиях могут образовываться тромбы. Это позволяет провести профилактику инсульта. 15 таких операций проведено за прошлый год.

Как говорит главный врач учреждения Ирина Урванцева, в данный момент количество больных с нарушениями ритма сердца увеличивается. В ХМАО ежегодно за помощью обращаются около 15 тысяч, 12 тысяч югорчан на сегодняшний день состоит на учете. В стационаре медицинскую помощь получают более 2000 человек.

«За 2022 год выполнено 1200 операций. Очень часто аритмии бывают причиной таких осложнений, как инсульты, особенно у лиц пожилого возраста. Поэтому своевременная диагностика и эффективная терапия приводит к улучшению качества жизни», – заявила Урванцева.

Впервые операция по имплантации кардиостимулятора была произведена в 1997 году. В тот период подобные вмешательства исчислялись десятками, теперь же врачи ОКД подходят к 400 оперативным вмешательствам в год. Отметим, что данная процедура выполняется для жителей региона бесплатно. При этом никакой специфической подготовки проходить не нужно, некоторые больные идут на операцию в день поступления.

«Это оперативное вмешательство внедрено относительно недавно в реестр операций, но мы одни из первых, кто актуализировали и пытались максимально внедрить эту методику. Используются как отечественные устройства, так и зарубежные. Средняя продолжительность работы кардиостимулятора – 8-11 лет в зависимости от диагноза и других параметров. Пациенты у нас регулярно наблюдаются, врач вносит изменения в работу кардиостимулятора и отслеживает остаточный срок службы», – прокомментировал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ОКД Илья Силин.


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Сегодня в 18:13, просмотров: 184, комментариев: 0
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