На ремонт двух культурных объектов в Сургуте выделили 42 млн рублей

В 2023 году летом в Сургуте планируют отремонтировать здание музейного центра на улице 30 лет Победы, 21/2 и дом купца Клепикова. На их обновление выделят около 42 млн рублей, сообщил «Сургутской трибуне» директор департамента культуры и молодежной политики администрации Сургута Антон Акулов.

«Сумма складывается из трех источников финансирования: средства федерального, окружного и городского бюджетов. Большая часть средств – это трансферт из бюджетов иных уровней. Сургут выступает как субъект, софинансирующий ремонтные работы относительно небольшой суммой», – подчеркнул глава ведомства.

Отметим, что в музейном центре запланировали капитальный ремонт кровли, фасада и устройство наружного освещения. Срок выполнения – три месяца.

Помимо этого, порядка 37 млн рублей направят на ремонт и обновление материальной базы детской школы искусств №2, художественной школы №1 и хореографической школы №1. И еще 10 млн рублей из городского бюджета – на реконструкцию сцены филармонии, внутреннюю отделку культурного центра «Порт», а также внешний и внутренний ремонт библиотек №3 и №11.