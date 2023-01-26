Восемь учреждений культуры Сургута доступны по Пушкинской карте

Школьники и студенты Сургута активно пользуются Пушкинской картой. С ее помощью, по данным пресс-службы администрации города, музеи и театры посещают около 20 тысяч молодых людей.
В Сургуте по Пушкинской карте доступны восемь учреждений культуры:
Школьники и студенты Сургута активно пользуются Пушкинской картой. С ее помощью, по данным пресс-службы администрации города, музеи и театры посещают около 20 тысяч молодых людей.
В Сургуте по Пушкинской карте доступны восемь учреждений культуры:
Ольга Стафеева
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