33 малыша родились в перинатальном центре Сургута - это суточный рекорд с начала года

В Центре охраны материнства и детства Сургута зафиксировали суточный рекорд рождаемости с начала 2023 года. За 24 января здесь появились на свет 33 малыша, из них 12 девочек и 21 мальчик. Семь детей родились весом 4 кг и более, сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Обычно в среднем за сутки в Центре проходит до 24 родов. Показатели рождаемости 24 января значительно выше», - отметили в пресс-службе.

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