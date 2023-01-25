Сургутского экс-полицейского осудили за помощь в поиске закладки и получении взятки

Сургутский городской суд признал виновным бывшего полицейского в превышение должностных полномочий и получение взятки за незаконные действия. В первом случае экс-полицейский помог местному жителю найти «закладку», а спустя два месяца за денежное вознаграждение уменьшил объемы наркотика у задержанного мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В феврале 2020 года сотрудник полиции задержал гражданина, который разыскивал в г. Сургуте «закладку» с наркотическим средством, ранее заказанную в Интернете. Не дождавшись, когда заказчик самостоятельно найдет наркотик, оперуполномоченный отвез его к месту «закладки», отыскал ее и лично положил в карман задержанного <…> В апреле 2020 года осужденный, находясь в линейном отделе, получил взятку от другого задержанного гражданина, при котором было обнаружено наркотическое средство», – отметили в ведомстве.

Суд приговорил мужчину к 4 годами исправительной колонии общего режима. Помимо этого, бывшего полицейского лишили права занимать определенные должности сроком 3 года и назначали штраф в размере 45 тысяч рублей.