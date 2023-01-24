На сургутянку, распылившую в магазине газовый баллончик, завели уголовное дело

В Сургуте на 27-летнюю местную жительницу завели уголовное дело по статье о грабеже. По данным полиции, накануне девушка попыталась похитить в одном из магазинов города товар на сумму порядка 7 тыс. рублей. После того, как к ней подошел охранник магазина, она распылила ему прямо в лицо газовый баллончик. Сбежать у девушки не получилось - на помощь охраннику пришел его коллега, а затем приехали полицейские.

Стражи правопорядка установили, что жительница поселка Солнечный причастна к серии краж на территории Сургута и района. В 2022 году она четыре раза привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, два уголовных дела направлены в суд.

«Стоит отметить, что все уголовные дела насчитывают от 2 до 7 эпизодов. Кроме того, ранее гражданка привлекалась к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков», - добавили в пресс-службе УМВД по Сургуту.