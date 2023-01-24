Освящение Свято-Троицкого кафедрального собора Сургута состоится весной

В Сургуте уже этой весной состоится освящение Свято-Троицкого кафедрального собора. Ожидается, что тогда же он примет первых прихожан. Об этом сообщил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в ходе рабочей встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой.

По словам владыки, в соборе уже закончена внутренняя отделка, установлены иконы главного иконостаса, готовы к эксплуатации подсобные помещения. Для удобства посетителей организована подземная парковка на 180 мест. Внутренняя роспись, которую выполняет творческое объединение «Благо» из Томской области, выполнена на 75 %. Полное завершение этих работ планируется в апреле.

«В апреле мы должны завершить работу по росписи. Сейчас отшлифовали алтарную часть, будем устанавливать престолы, жертвенники, — все, что нужно богослужению. В марте отслужим первую литургию. Сейчас все складывается благополучно, успеваем к Великому освящению, которое назначено на конец мая», — поделился митрополит.

В 2014 году жители Сургута в ходе народного голосования высказались за строительство собора на месте пустыря в 13-м микрорайоне города. Возведение Свято-Троицкого кафедрального собора началось в 2016 году. Он получил название в честь первого деревянного храма, который был основан в Сургуте еще до революции, но уничтожен в 30-е годы прошлого века. Строительство ведется на пожертвования прихожан и при поддержке градообразующих предприятий.