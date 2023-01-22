В Сургутском районе при пожаре в вагон-бочке пострадал человек

В Сургутском районе на территории фермерского хозяйства сгорела вагон-бочка. В результате возгорания пострадал человек. Об этом сообщили МЧС России по ХМАО-Югре.

«В 20:55 поступило сообщение о возгорании вагончика на фермерском хозяйстве на 33 километре автодороги Сургут-Лянтор. По прибытию пожарных подразделений вагон-бочка полностью охвачена огнем. Ликвидация открытого горения в 21:39 местного времени. Есть пострадавший», – отметили в ведомстве.

Отметим, что в ликвидации пожара были задействованы десять человек личного состава и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается.