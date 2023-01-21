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Ежедневно 65 единиц техники выходят очищать Сургут от снега

В Сургуте продолжается снегоуборочная кампания

Ежедневно 65 единиц техники выходят очищать Сургут от снега
Фото: администрация Сургута

На уборку снега во дворах Сургута ежедневно выходит 65 единиц специализированной техники. Во время обильных осадков количество снегоуборочной техники увеличивается до 150. Об этом заявили в мэрии города.

«Чтобы обеспечить более частую расчистку придомовой территории собственникам предлагают увеличить периодичность уборки за счет дополнительного финансирования. Для этого необходимо провести собрание, определить периодичность уборки и источник финансирования. Это могут быть как средства собственников, так и средства от аренды общего имущества в доме», – подчеркнули в администрации города.

Для более качественной уборки жителей домов просят убирать личный транспорт. О предстоящей уборке управляющие компании сообщают в домовых чатах и на информационных стендах у подъездов.


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21 января в 17:14, просмотров: 1087, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
22 января в 19:13
Молодцы!В эту зиму снег чистят на отлично.

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