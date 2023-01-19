Более 6 тысяч сургутян посетили храмы и окунулись в купели

Жители Сургута окунаются в купели, отмечая Крещение Господне. Как пишет телеграм-канала мэрии, храмы и городской водоем посетили уже свыше 6 тысяч человек.

«По состоянию на 14:00 более 6 тысяч сургутян посетили храмы города и водоем между ул. Мелик-Карамова и Югорским трактом, где смогли погрузиться в купели и набрать святой воды», - говорится в сообщении.

В Сургуте в этом году для крещенских купаний оборудовали семь купелей. Они расположены по адресам:

- водоем между улицей ул. Мелик-Карамова и Югорским трактом

- храм святого великомученика Георгия Победоносца (ул. Университетская, 12)

- собор Преображения Господня (ул. Мелик-Карамова, 76, корп. 1)

- храм в честь святителя Николая Чудотворца (ул. Заводская, 31)

- храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Кедровый, 4)

- храм в честь святителя Луки Крымского (ул. Нефтеюганское шоссе, 20, корп. 2)

- временный храм Свято-Троицкого собора (пр. Мира, 25).