Уроки на тему предсказывающих погоду технологий пройдут в Сургуте

В Югре пройдут очередные уроки в рамках образовательного проекта «Урок цифры». Лекции на тему предсказывающих погоду технологий состоятся в Сургутской технологической школе 27 января и 2 февраля, сообщает пресс-служба правительства региона.

На «Уроке цифры» детям расскажут, чем занимаются метеоролог, инженер данных, аналитик данных, специалист по вычислительной математике, специалист по машинному обучению и менеджер проекта. А также для чего нужны метеорадары и метеозонды, что делать с погрешностями в вычислениях, как происходит просеивание данных и как в этом помогает искусственный интеллект.

«Искусственный интеллект давно вошел в нашу повседневную действительность, поэтому крайне важно стимулировать интерес подрастающего поколения к технологиям. Новый “Урок цифры” от Яндекса помогает не только с легкостью делать первые шаги в ИТ, но и расширить свои компетенции школьникам более взрослого возраста», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«Урок цифры» проводится в России с 2018 года. В рамках проекта ведущие IT-компании разрабатывают занятия, доступные как для изучения в школе, так и для самостоятельного изучения. Мероприятие помогает школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.