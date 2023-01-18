Глава РПЦ посетит в Сургут на освящение Свято-Троицкого собора этим летом

Этим летом Патриарх Кирилл приедет в Сургут на освящение Свято-Троицкого собора. Открытие храма на пересечении улицы Островского и проспекта Мира планируется в конце мая – начале июня, рассказал «Вестнику» председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Ханты-Мансийской митрополии иерей Антоний Долгушин.

«Нужно будет установить подсвечники. Вроде маленькие виды работ, но их очень много. Основные строительные работы практически завершены. Есть время до мая как раз все завершить, – добавил представитель отдела.

Напоминаем, что строительство собора изначально планировали завершить осенью 2022 года. Это единственный храм в Сургуте, в котором установили подземный паркинг и лифты для маломобильных граждан.