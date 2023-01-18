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Сургутская банда продала квартиру алкоголика

Десять жителей Сургута завладели квартирой алкоголика и продали ее

Сургутская банда продала квартиру алкоголика
Фото: iStock

В Сургуте приговорили 10 жителей города за то, что они незаконно завладели квартирой мужчины, злоупотребляющего спиртными напитками. Они похитили паспорт потерпевшего и вывезли его за пределы региона.

«Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что в мае 2019 года подсудимые разработали преступный план. Используя доверительные отношения, путем обмана они совершили сделку по продаже жилого помещения потерпевшего. Квартира стоимостью более двух млн рублей была перепродана лицу, не осведомленному о получении ее преступным путем», – рассказали в пресс-службы прокуратуры Югры.

Ранее, в том же 2019 году, преступная группа выманила у жителей Сургута около 500 тысяч рублей.

Суд назначил банде наказание от пяти до 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима.


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18 января в 14:23, просмотров: 619, комментариев: 0
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