Сургутянка вырастила орхидею с рекордным количеством цветов

Художница из Сургута Луиза Нуретдинова вырастила орхидею, на которой распустилось рекордное количество цветов. Сургутянка назвала свое растение «красоткой», причем тогда, когда на орхидее выросло 28 соцветий. Об этом сообщил интернет-портал «Мир24» со ссылкой на сайт Книги рекордов России.

«Когда орхидея принесла 40 цветочков, муж сказал: «Жаль, что никто не видит такой красоты!» И в тот момент мне закралась идея поучаствовать где-нибудь в конкурсе. Тогда я начала мониторить рекордные орхидеи. Результата, как у нас, я не нашла и решила, что наш рекорд нужно зафиксировать», – рассказала сургутская художница.

Также Луиза Нуретдинова отметила, что ухаживала за растением в обычных условиях на интуитивном уровне.