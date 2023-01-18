Новое молодежное пространство «Точка» появится в Сургуте

В Сургуте появится новое молодежное пространство. Речь идет о реализации инициативного проекта «Открытие молодежного пространства «Точка», сообщает пресс-служба администрации города.

«У молодежи появится возможность провести время с друзьями и коллегами, поиграть в настольные или компьютерные игры, а также перекусить или просто отдохнуть», - отметили в пресс-службе.

Запуск молодежного центра запланирован на вторую половину этого года. Он откроется на базе клуба «Факел» по адресу ул. Григория Кукуевицкого, 10/4.