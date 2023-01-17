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Сургутский боулинг-центр выставили на продажу

В Сургуте продают боулинг-центр за 420 миллионов рублей

Сургутский боулинг-центр выставили на продажу
Фото: etagi.com

В Сургуте выставили на продажу боулинг-центр в районе ж/д вокзала. Собственник недвижимости оценил коммерческий объект в 420 миллионов рублей. Ранее подобное объявление продавали за 407 млн рублей на «Авито», однако его сняли. Соответствующее объявление с новой стоимостью появилось на сайте одного из агентств недвижимости.

«Продам коммерческое помещение свободного назначения. Площадь здания 6341.5 квадратных метра. Здание отдельно стоящее, двухэтажное. На данный момент здание используется как "Боулинг Центр". Земля находится в собственности. Расположение выгодное на пересечении улицы Крылова и Грибоедова, большой автомобильный и пешеходный трафик», – говорится в объявлении.

Отметим, что здание продают с мебелью и техникой, а также в помещениях выполнен современный ремонт. Помимо этого, согласно данным «2ГИС», в боулинг-центре открыт ресторан.

Ранее в Сургуте выставили на продажу пентхаус с водопадом за 130 млн рублей.


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Сегодня в 17:19, просмотров: 174, комментариев: 0
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