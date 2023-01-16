При возгорании емкости возле автозаправки в Сургуте никто не пострадал

Сегодня в Сургуте произошло возгорание емкости возле автозаправки на улице Западная, 25. Информации о причине пожара пока что нет. В происшествии никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

«Вблизи с автозаправкой загорелась емкость. Что в ней – пока что нет информации. В 14:07 поступило сообщение о возгорании, его удалось ликвидировать в 14:25. Было задействовано 35 человек личного состава и 7 единиц техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания», – рассказали в ведомстве.

Напоминаем, за прошедшую неделю в Югре ликвидировали 59 пожаров.