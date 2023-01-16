В Сургуте оштрафовали двух женщин за нарушение порядка содержания домашних животных

Административная комиссия Сургута рассмотрела два нарушения новых правил по содержанию домашних питомцев. Так, жительница многоквартирного дома по улице Геологическая превратила общий тамбур в вольер для десяти собак.

«Женщина, проживающая на первом этаже, превратила тамбур в вольер для десяти собак. Ее соседка из-за этого была вынуждена проживать в другом месте. По словам жильцов дома, животные находятся в неудовлетворительном состоянии. Также от них исходит неприятный запах, из тамбура доносится громкий лай. Сейчас этой ситуацией занимается служба ветеринарного надзора», – поделилась начальник отдела по организации работы административной комиссии управления по вопросам общественной безопасности администрации города Роза Киричек.

Второй случай произошел на этой неделе. Женщина выгуливала свою собаку без контроля. Самостоятельный питомец проявлял агрессию к окружающим, и им пришлось сообщить о нем в службу по отлову. История закончилась тем, что с владелицей провели профилактическую беседу.

Напоминаем, в 2022 году в Сургуте рассмотрели около трех тысяч дел об административных правонарушениях.