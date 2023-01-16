16+
Логотип Сиапресс
USD  68,2892   EUR  73,8298  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Две сургутянки нарушили новый закон по содержанию домашних животных

В Сургуте оштрафовали двух женщин за нарушение порядка содержания домашних животных

Две сургутянки нарушили новый закон по содержанию домашних животных
Фото: unsplash.com

Административная комиссия Сургута рассмотрела два нарушения новых правил по содержанию домашних питомцев. Так, жительница многоквартирного дома по улице Геологическая превратила общий тамбур в вольер для десяти собак.

«Женщина, проживающая на первом этаже, превратила тамбур в вольер для десяти собак. Ее соседка из-за этого была вынуждена проживать в другом месте. По словам жильцов дома, животные находятся в неудовлетворительном состоянии. Также от них исходит неприятный запах, из тамбура доносится громкий лай. Сейчас этой ситуацией занимается служба ветеринарного надзора», – поделилась начальник отдела по организации работы административной комиссии управления по вопросам общественной безопасности администрации города Роза Киричек.

Второй случай произошел на этой неделе. Женщина выгуливала свою собаку без контроля. Самостоятельный питомец проявлял агрессию к окружающим, и им пришлось сообщить о нем в службу по отлову. История закончилась тем, что с владелицей провели профилактическую беседу.

Напоминаем, в 2022 году в Сургуте рассмотрели около трех тысяч дел об административных правонарушениях.


нравится (2) не нравится (0)
16 января в 13:36, просмотров: 818, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Две сургутянки нарушили новый закон по содержанию домашних животных 818
  2. В Сургуте загорелась емкость возле автозаправки 681
  3. Власти, которая сидит у крана с нефтью и газом, неинтересно развивать бизнес 649
  4. Второй «Аватар» – путь в никуда? // Впервые вижу 617
  5. В России может появиться единая платежка за ЖКУ 574
  6. ​Бастрыкин взял на контроль нападение на врача в больнице Мегиона 571
  7. Пьяного дебошира сняли с авиарейса «Нижневартовск – Москва» 549
  8. Югорчанин попался на незаконной охоте на соболей 546
  9. Расселить аварийное жилье в Сургуте планируется до октября этого года 534
  10. В Югре на Крещение оборудуют 63 купели 470
  1. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 2794
  2. В Мегионе из-за аварии на теплотрассе в домах пропало отопление 2176
  3. ​Цепляемся за норму 2119
  4. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 2093
  5. В Пойковском пьяный житель зарезал жену и мужчину 2069
  6. ​Деды и дети 1986
  7. Еще одна брешь 1916
  8. В Нефтеюганске при пожаре в жилом доме пострадали люди // ВИДЕО 1823
  9. ​Ипотека в 2023: роскошь или доступная реальность 1815
  10. ​В ЗАГСе Сургутского района назвали необычные имена для новорожденных 1792
  1. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4519
  2. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4325
  3. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3783
  4. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3748
  5. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3605
  6. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3601
  7. Её духовное наследие - бесценное сокровище 3481
  8. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3473
  9. ​«Государственный человек» 3362
  10. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3222

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика