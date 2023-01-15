В сквере Геологоразведчиков в Сургуте оборудуют новые входы и установят пандусы

Сквер Геологоразведчиков в Сургуте ждут серьезные изменения. Как сообщили в пресс-службе администрации города, для жителей оборудуют входы в сквер со стороны ТЦ «Весна» и ул. Мелик-Карамова, установят пандусы для сквозного доступа маломобильным гражданам и обустроят заграждения вдоль мусоросборника и погрузочной площадки у ТЦ «Магнит». Для любителей воркаута будет выровнено земельное полотно у площадки.

«Историю развития восточного жилого района и героические подвиги наших геологов-первопроходцев изобразят на информационных стендах и граффити», - добавили в пресс-службе.

Завершить все работы планируется до конца 2024 года