Купеческую усадьбу из Сургута включили в топ лучших культурных заведений России

Дом купца Г.С. Клепикова вошел в топ лучших культурных заведений России. Усадьба получила оценку от тревел-экспертов 9,5 баллов из 10, сообщает пресс-служба администрации города.

«Рейтинг сформировали в рамках проекта «Медиаразведка» сервиса Туту.ру. В пресс-турах журналисты, блогеры, фотографы открывали для себя регионы России, посетив и Сургут. Рады, что они не смогли остаться равнодушными от посещения купеческой усадьбы», - говорится в собщении.

Дом купца Клепикова - единственный в Сургуте памятник архитектуры конца XIX века, который сохранился на своем историческом месте. Здание представляет собой образец сибирского деревянного зодчества.