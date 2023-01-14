16+
Логотип Сиапресс
USD  67,5744   EUR  73,1131  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​На пути к полумиллионнику. Число сургутян официально превысило 400 тысяч человек

В Сургуте проживает 401,5 тыс. человек: это официальные данные

​На пути к полумиллионнику. Число сургутян официально превысило 400 тысяч человек
Фото: siapress.ru

Количество сургутян к концу 2022 года выросло до 401,5 тысячи — это официальные данные администрации города, приведенные в докладе по итогам социально-экономического развития за год. Количество горожан увеличилось на пять тысяч человек, или на 1,4 процента по сравнению с предыдущим городом, отмечают авторы исследования. Одна из причин — повышение уровня рождаемости.

«В 2022 году сохранялась тенденция положительного прироста постоянной численности населения города, обеспеченного как естественным, так и миграционным приростом населения, — говорится в документе. — Уровень рождаемости, на фоне отрицательной динамики по отношению к уровню 2021 года, в 1,9 раза превысил уровень смертности».

Прирост, судя по всему, будет продолжен: напомним, что только за первую неделю нового года в Сургуте родилось 95 малышей — siapress.ru сообщал об этом со ссылкой на президента Центра охраны материнства и детства Ларису Белоцерковцеву.


нравится (5) не нравится (1)
Сегодня в 14:25, просмотров: 473, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Двойное убийство в Югре: мужчина расправился с бывшей женой и ее новым спутником 540
  2. ​«Победу» заставят увеличить габариты ручной клади 502
  3. ​На пути к полумиллионнику. Число сургутян официально превысило 400 тысяч человек 473
  4. ​До купели на автобусе. В Крещение в Сургуте будет запущен специальный транспорт 468
  5. ​Легковушка вылетела на встречку. Есть жертвы // ФОТО 394
  6. ​Витамины, интернет и теплые страны: как провели новогодние каникулы югорчане 317
  7. ​Знали ли вы, что безработные в России могут получить досрочную пенсию? Вот как это работает 309
  8. ​Корона напоминает о себе: заразились 77 югорчан 307
  9. ​Широта оригинального взгляда 293
  10. ​Умерла Инна Чурикова 261
  1. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 2589
  2. В Мегионе из-за аварии на теплотрассе в домах пропало отопление 1976
  3. ​Актировка: 1-11 классы второй смены 1943
  4. ​Культурообразующее предприятие 1844
  5. В Пойковском пьяный житель зарезал жену и мужчину 1834
  6. ​Деды и дети 1743
  7. Старшую медсестру травматологии Сургута будут судить 1667
  8. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 1598
  9. ​Сгорела «Двойная радость»: в Нягани — пожар в кафе 1592
  10. В Нефтеюганске при пожаре в жилом доме пострадали люди // ВИДЕО 1559
  1. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 4634
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4371
  3. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4184
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3626
  5. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3535
  6. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3442
  7. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3415
  8. Её духовное наследие - бесценное сокровище 3313
  9. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3300
  10. ​«Государственный человек» 3211

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика